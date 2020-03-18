Появилась надежда на стабилизацию нефтяного рынка. Ирак предлагает ОПЕК+ переговоры

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть. Рынок в состоянии неопределенности, и пора принимать экстренные меры к его стабилизации.

Комфортной для Ирака считается цена нефти по 60$ за баррель. И не только для него.

Удивительно, что это решил инициировать Ирак, учитывая, в какой зависимости от США он находится. Но видимо, остальные страны заняты «истощением друг друга».

Ранее срыв сделки ОПЕК+ сильно удешевил нефть и не менее сильно ослабил рубль наряду с коронавирусом.