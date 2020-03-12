ОПЕК снижает цены на нефть. Остальные цены вырастут?

Вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть Ирак и Кувейт.

Саудовская Аравия при этом готовится повысить добычу до 13 млн. баррелей в сутки.

Ирак уменьшил стоимость барреля нефти для азиатских потребителей на $5, а Кувейт на $6.

Стоит отметить, что компания Saudi Aramco не так давно на рынке, а ее акции приобрел чуть ли не каждый пятый подданный Королевства. И многие даже взяли для этого кредиты.

По мнению экспертов, Саудовская Аравия блефует, ее цель — подтолкнуть Москву к подписанию нового соглашения, с той целью и демпингует цены.

«У России такая же стратегия. Минфин заявляет, что наш бюджет может быть бездефицитным благодаря резервам Фонда национального благосостояния даже при цене в 25 долларов за баррель. Мы занимаем позицию изматывания соперника. Это война на экономическое выживание. У кого больше резервов, тот сможет дольше продержаться в условиях низких цен», – отмечает эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков (по материалам «Взгляд»).

Вопрос только, как долго будут нефтедобывающие страны «изматывать друг друга», и как высоко за это время взлетят цены. А они ведь взлетят.