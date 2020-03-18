По больничным временно меняют правила выплат

Утверждены временные правила оформления и выплаты больничных лицам, которые оказались на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Постановление правительства от 18 марта 2020 года № 294 вступит в силу с 20 марта.

Новые правила касаются только людей прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом и членов их семей. Они смогут получить листки нетрудоспособности дистанционным путем, через сайт Госуслуг. Для этого надо будет подать заявление и копии документов: загранпаспорта с отметкой о пересечении границы, проездных билетов. Кроме того, понадобится документ, подтверждающий совместное проживание с прибывшим из-за границы, если больничный оформляется на члена семьи.

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Заявление поступит в Фонд социального страхования. Он уже сам будет связываться с медицинской организацией, которая будет оформлять больничный лист. Так же ФСС сам запросит данные у работодателя для расчета пособия.

В принятых правилах указаны сроки обработки заявлений, запросов и выплаты денег. За первые семь дней карантина пособие должно быть выплачено в течение одного рабочего дня со дня получения от работодателя сведений и документов, необходимых для расчета, но не позднее окончания 7-го календарного дня временной нетрудоспособности.

За последующие календарные дни временной нетрудоспособности — в течение одного календарного дня со дня окончания больничного.

Дистанционную выдачу листков нетрудоспособности по временным правилам будут осуществлять определенные медицинские организации. В каждом субъекте их может быть не более трех и утвердить их должны региональные власти.

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Временные правила будут действовать до 1 июля 2020 года