На северных сотрудниках сэкономить не получится. Районный коэффициент облагается НДФЛ и взносами

Минфин в письме от 19.02.2020 № 03-04-06/11584 дал разъяснения на тему налогообложения сумм районного коэффициента к зарплате северных работников.

Чиновники пояснили, что суммы районных коэффициентов являются оплатой труда в повышенном размере за особые условия работы, отличающиеся от обычных условий.

Такие выплаты не поименованы в перечне не облагаемых страховыми взносами, а значит они облагаются в общем порядке.

С НДФЛ расклад аналогичный. Положений, предусматривающих освобождение от НДФЛ сумм районного коэффициента к зарплате, НК не содержит.

Следовательно, данная выплата облагается НДФЛ.