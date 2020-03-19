Клерк.Ру

Начисляя страховые взносы по договору ГПХ, ориентируйтесь на дату акта

Согласно п. 1 ст. 424 НК датой осуществления выплат для организаций является день начисления вознаграждений в пользу физлица.

Уплатить страховые взносы надо до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

От какой даты отталкиваться, когда речь идет о начислениях по договору гражданско-правового характера? Разъяснения на этот счет дал Минфин.

В письме от 21.02.2020 № 03-15-06/12725 поясняется, что суммы вознаграждений в пользу физлица по гражданско-правовому договору, предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг, включаются в базу для исчисления страховых взносов на ОПС и ОМС в месяце, в котором данные суммы были начислены в карточке индивидуального учета.

В свою очередь, в карточке они начисляются на основании акта приемки выполненных работ, оказанных услуг после окончательной сдачи результатов работы или оказанных услуг или сдачи отдельных этапов, независимо от даты фактической выплаты указанных сумм.

 

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