Суды приостанавливают заседания до 10 апреля включительно. И работают удаленно

Верховный суд разместил постановление о приостановлении всех судебных заседаний вплоть до 10 апреля включительно. Документы в суд можно будет подать только электронно.
Всем судам предписали:
- Приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте России.
- Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства.
- Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи.
- Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания.
- Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов.
Собственно, меры вполне нормальные, учитывая какое столпотворение бывает порой в том де Арбитрадном суде Москвы.