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Суды приостанавливают заседания до 10 апреля включительно. И работают удаленно

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Верховный суд разместил постановление о приостановлении всех судебных заседаний вплоть до 10 апреля включительно. Документы в суд можно будет подать только электронно.

Всем судам предписали:

  1. Приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте России.
  2. Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства.
  3. Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи.
  4. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания.
  5. Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

Собственно, меры вполне нормальные, учитывая какое столпотворение бывает порой в том де Арбитрадном суде Москвы.

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