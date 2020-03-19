У налоговиков есть база ЗАГС. Аудиторы советуют учитывать родственные связи директора при составлении отчетности

В «Красном уголке бухгалтера» появилось предупреждение от аудитора:

«Напоминаем, что налоговикам подключили базу ЗАГСа. Поэтому будьте внимательны при формировании списка связанных сторон и начислении резервов по сомнительным долгам в налоговом учете. Пополните свои списки, проверьте родственные связи директоров и учредителей и, не допускайте начисления резервов по сомнительным долгам по компаниям, входящим в одну группу. Одна из самых распространенных ошибок при формировании налоговой базы, которую мы выявляем сейчас при проведении аудита»

База ЗАГС действительно администрируется ФНС, причем не первый год. Но вот к этому совету аудитора бухгалтеры отнеслись скептически:

«Хочу найти связь между родственниками дира и группой компаний и не могу» «Для расчета резерва сомнительных резервов есть специальная норма по связанным сторонам? Расскажите про расчет» «Про резерв сомнительных..как то упустил,где это было написано?»

Ответов от автора поста бухгалтеры так и не получили.

Не обошлось и без сарказма: