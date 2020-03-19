Хуже рубля себя чувствует только мексиканский песо

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США, пропустив вперед только мексиканский песо.
Вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9 %. У песо с волатильностью 26,5 %.
Такие данные приводит РБК со ссылкой на Bloomberg.
Добавим, в конце прошлого года рубль занимал шестое место среди самых волатильных валют; 6 марта 2020, до срыва сделки ОПЕК, – четвертое; во вторник, 17 марта 2020, рубль еще находился на третьей строчке.