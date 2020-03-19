Хуже рубля себя чувствует только мексиканский песо

MaxC Короче, попали Бабуси крупно! И не убеждайте меня))) Будут теперь насекомых разводить в своей гре... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

MaxC Не думаю, что у нас с нашим Собяниным торгуют. Хотя, на рынках давно не был. Мало их теперь, дале... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

MaxC Ааааа...такая-то гречка есть, но в упаковке из фольги для быстрого разогревания и с чем-нибудь (к... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

VikaV2193 Суп продают в таких стаканах. Гречку еще почему то не додумались. Может мысль не пришла ))... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

VikaV2193 Так думаю, что инспекциям и полицистам до них есть дело "сильно иногда". Но это не точно. Свеклой... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

MaxC Я бы не стал, кто знает, в каких условиях это варилось. Гречку в супермаркетах в вареном виде как... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

НатальяС Они не люди, что ли? Лучше у знакомой купят, чем непонятно кем фасованную в супермаркете.... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

MaxC Автор статьи плохо себе представляет то, сколько всего нужно для того, чтобы вытащить из недр сыр... Обвалы рынков дают России шанс обогнать остальных: успокоительная статья про кризис

mizeri Я вот тоже думаю, что если не будет спорных моментов, то кто там будет копаться во всем этом? У н... Каждому ООО грозит штраф 500 тыс. руб. за нарушение порядка собраний

MaxC Те, кто отоваривается на рынках, это понятно. Но, вот как бабули будут вареную гречку продавать, ... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

VikaV2193 Так и гречку вареную в магазинах продают в кулинариях, значит есть кому покупать. Бабульки на рын... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

Vikentia Я позвонила и сказала, что мы не приедем к ним из-за вирусов. По телефону мне озвучили, что все н... Так может теперь прекратятся эти бессмысленные вызовы в налоговую?

buh_na_udalenke Ну так моем руки или если прям боимся - в печатках работаем с первичкой. А потом в архив ее и пус... Коронавирус, наличка, дезинфекция первички и безопасность бухгалтера

buh_na_udalenke Ну наконец хоть кто-то подошел к проблеме с юмором, а то задолбали нагнетать атмосферу. Дезинфекц... Коронавирус, наличка, дезинфекция первички и безопасность бухгалтера