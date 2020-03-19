Клерк.Ру

ЦБ использует валюту из Фонда национального благосостояния для покупки Сбербанка

Минфин начал продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния.

Это происходит для реализации сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка. Непосредственно операции по продаже будет совершать Центробанк, пишет РБК.

В ФНБ 16 марта перечислили дополнительные нефтегазовые доходы, которые были получены Россией в соответствии с бюджетным правилом, по которому в фонд уходят средства от продажи нефти свыше $42 за баррель. В результате общий объем ФНБ достиг 12,2 трлн руб.

Продажа валюты из ФНБ пройдет на фоне обвала рубля. Накануне в ходе торгов на бирже доллар подорожал более чем до 80 руб., евро пересекло отметку в 88 руб.

Цена сделки по выкупу Сбербанка составляет 2,2-2,3 трлн руб., исходя из котировок банка за последний месяц. Валютные активы ФНБ будут сначала конвертированы в рубли на балансе Центробанка, а затем эти рубли перечислены Банку России, писал в феврале РБК, но после обвала рубля схема могла поменяться.

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