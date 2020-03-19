«Выборы выборы...», а Шнуров решил стать депутатом Заксобрания Петербурга

Сергей Шнуров, недавно вступивший в Партию Роста, решил пойти в ЗакС. Нет, не в ЗАГС, а именно в ЗакС — Законодательное собрание Санкт-Петебурга.

Дополнительные выборы пройдут по 21 округу 7 июня из-за смерти депутата от партии «Единая Россия» Павла Зеленкова.

В ближайшее время региональное отделение Партии Роста проведет общее собрание, а также ряд обязательных процедур, по выдвижению кандидата на дополнительных выборах. После этого лидер группы «Ленинград» получит статус кандидата в депутаты.

По информации «Коммерсанта», конкуренцию Шнурову составят глава Московского района Владимир Ушаков, заместитель главы МО «Автово» Илья Шмаков, экс-депутат ЗакСа пятого созыва Александр Кобринский (ныне помощник депутата Бориса Вишневского), координатор партии ЛДПР в Петербурге Юрий Ломакин, а также Геннадий Денисов из КПРФ.