Титов – в парламент на лабутенах. Сергей Шнуров будет производить смыслы в Партии Роста

«На выборах 21 года мы собираемся стать парламентской партией», – начал приветственную речь председатель либерально-консервативной партии «Партия Роста» Борис Титов.

Большие надежды на успех в этом направлении Титов возлагает на исполнителя песен и автора социальных стихов Сергея Шнурова. С сегодняшнего дня Шнуров стал членом Партии Роста.

В коротком видео, которое сопровождает объявление, Сергей Шнуров без мата, в деловом костюме и дорогих очках, выдал: