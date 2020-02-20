Титов – в парламент на лабутенах. Сергей Шнуров будет производить смыслы в Партии Роста

«На выборах 21 года мы собираемся стать парламентской партией», – начал приветственную речь председатель либерально-консервативной партии «Партия Роста» Борис Титов.
Большие надежды на успех в этом направлении Титов возлагает на исполнителя песен и автора социальных стихов Сергея Шнурова. С сегодняшнего дня Шнуров стал членом Партии Роста.
В коротком видео, которое сопровождает объявление, Сергей Шнуров без мата, в деловом костюме и дорогих очках, выдал:
Я, конечно, за то, чтобы экономика развивалась не только в ресурсном нашем секторе, чтобы мы занимались каким-то производством, чтобы мы производили, в конце концов, смыслы, чтобы мы производили по большому счету культуру (да, он так и сказал).