Цены на лекарства будут сдерживать, а за фальсификаты — сажать

Правительство сможет сдерживать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий. Такой закон был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Он позволит Правительству контролировать цены в тех случаях, когда есть чрезвычайная ситуация, угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний, угроза эпидемии. Впрочем, Кабмин получит право регулировать цены и в случае, если в течение 30 дней происходит необоснованный рост цен на лекарства и медицинские изделия более чем на 30%.

После такой заморозки аптеки уже не смогут продавать лекарства по цене выше той, которую установит государство. Запрет будет устанавливаться на 90 дней.

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Сегодня же депутаты приняли поправки об ужесточении уголовной и административной ответственности за продажу поддельных лекарств через интернет.

Административный штраф за онлайн-торговлю фальсифицированными лекарствами и биодобавками составит от 75 до 200 тыс. рублей для граждан, от 150 до 600 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей; от двух до шести миллионов рублей — для юрлиц. Для организаций и ИП в качестве альтернативного наказания возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Усиливается и уголовная ответственность. За распространение некачественных или фальсифицированных лекарств через интернет установлено наказание в виде:

принудительных работ на срок от четырех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет или без такового;

либо лишения свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 750 тыс. до 2,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

При этом законами вносится уточнение, на какие случаи ответственность распространяться не будет. Например, если реализация или ввоз незарегистрированных лекарств или медицинских изделий осуществляется по жизненным показаниям конкретных пациентов или если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в РФ не производятся.