Цены на лекарства будут сдерживать, а за фальсификаты — сажать

Правительство сможет сдерживать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий. Такой закон был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.
Он позволит Правительству контролировать цены в тех случаях, когда есть чрезвычайная ситуация, угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний, угроза эпидемии. Впрочем, Кабмин получит право регулировать цены и в случае, если в течение 30 дней происходит необоснованный рост цен на лекарства и медицинские изделия более чем на 30%.
После такой заморозки аптеки уже не смогут продавать лекарства по цене выше той, которую установит государство. Запрет будет устанавливаться на 90 дней.Сегодня же депутаты приняли поправки об ужесточении уголовной и административной ответственности за продажу поддельных лекарств через интернет.
Административный штраф за онлайн-торговлю фальсифицированными лекарствами и биодобавками составит от 75 до 200 тыс. рублей для граждан, от 150 до 600 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей; от двух до шести миллионов рублей — для юрлиц. Для организаций и ИП в качестве альтернативного наказания возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.
Усиливается и уголовная ответственность. За распространение некачественных или фальсифицированных лекарств через интернет установлено наказание в виде:
- принудительных работ на срок от четырех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет или без такового;
- либо лишения свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 750 тыс. до 2,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.