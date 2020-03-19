Отправляя сотрудников по домам, платите им 2/3 оклада

Из-за необходимости защиты от распространения коронавируса отменяются массовые мероприятия, прекращают работу музеи, отменяются авиарейсы и т.д.

Бизнесмены терпят убытки. А как им поступить с работниками?

В Федерацию независимых профсоюзов поступают такие вопросы:

Какие есть права у работников, оказавшихся на вынужденном «карантине» организаций? Сохранится ли за ними зарплата в полном объеме? Как у них будут изменены должностные обязанности?

Профсоюзные юристы поясняют, что должностные обязанности работников не могут быть изменены, поскольку они выполняются в соответствии с условиями трудового договора и должностной инструкцией.

Но могут меняться условия их выполнения (место, порядок контроля и др.).

Если карантин вводится работодателем, то согласно ч. 3 ст. 72.2 ТК данный период является простоем.

Время простоя работника по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК).