Клерк.Ру

Принят закон о выводе предпринимателей из-под статьи УК о преступных сообществах

Госдума приняла закон, направленный на вывод бизнес-структур из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах.

В статью 210 УК РФ добавлено примечание. Согласно нему, учредители, руководители и работники организации не подлежат уголовной ответственности за участие в ОПС только лишь по причине того, что они работали в одной структуре, совершившей экономическое преступление. Исключение составляют фирмы или компании, заведомо созданные для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

По мнению Владимира Путина, который и предложил такие поправки, правоохранительные органы смогут применять в отношении бизнесменов статью 210 УК РФ, если только докажут, что компания изначально была создана с преступным умыслом.

Еще один принятый закон, смягчает ответственность за нарушение требований валютного законодательства. В соответствии с ним за нарушение обязанности по репатриации (возвращении в страну) валюты предусматривается административная ответственность, к уголовной же ответственности по ст. 193 УК будут привлекать только тех, кто ранее уже был подвергнут административному наказанию за подобные преступления.

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Одновременно с этим в УК РФ устанавливаются суммы крупного и особо крупного размера нерепатриированных денежных средств: крупный размер — в сумме от 100 млн рублей, особо крупный – 150 млн рублей. Также закрепляется равная повышенная уголовная ответственность за указанные деяния, совершенные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.

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