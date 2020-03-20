Рассрочку по уплате доначисленных налогов дадут по новому порядку

Федеральная налоговая служба утвердила поправки в порядок предоставления рассрочки по уплате налогов. Приказ от 10.02.2020 № ЕД-7-8/90@ опубликован и вступит в силу с 1 апреля 2020 г.

Именно с этой даты вступят в силу поправки в статью 64 Налогового кодекса, внесенные в прошлом году законом № 325-ФЗ. Рассрочку по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам, доначисленным по итогам проверки, можно будет получить на срок не более:

одного года — если сумма доначислений менее 30 процентов от выручки за год, который предшествует году вступления в силу решения по проверке;

трех лет — если сумма доплаты по результатам проверки составляет 30 и более процентов от выручки за год, предшествующий году вступления в силу решения по проверке.

Новым приказом установливается, в каких случаях решение о такой рассрочке будет принимать сама ФНС, а когда — ее региональное управление или межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам.