Рассрочку по уплате доначисленных налогов дадут по новому порядку

Федеральная налоговая служба утвердила поправки в порядок предоставления рассрочки по уплате налогов. Приказ от 10.02.2020 № ЕД-7-8/90@ опубликован и вступит в силу с 1 апреля 2020 г.
Именно с этой даты вступят в силу поправки в статью 64 Налогового кодекса, внесенные в прошлом году законом № 325-ФЗ. Рассрочку по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам, доначисленным по итогам проверки, можно будет получить на срок не более:
- одного года — если сумма доначислений менее 30 процентов от выручки за год, который предшествует году вступления в силу решения по проверке;
- трех лет — если сумма доплаты по результатам проверки составляет 30 и более процентов от выручки за год, предшествующий году вступления в силу решения по проверке.
Новым приказом установливается, в каких случаях решение о такой рассрочке будет принимать сама ФНС, а когда — ее региональное управление или межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам.
Одним из оснований предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога (а также сбора, страховых взносов, пеней, штрафов) является недостаточность у налогоплательщиков денежных средств в связи с причинением ему ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.