Как сохранить рублевые сбережения в кризис

Рекомендации относительно сохранения рублевых сбережений дал эксперт, Профессор ВШЭ Евгений Коган.

По его словам, не стоит торопиться продавать или покупать большие объемы валюты или вкладываться в акции, не оценив риски.

Может быть выгодно приобрести на длительный срок сильно подешевевшие рублевые акции российских компаний, которые в перспективе могут вырасти в цене.

«Есть много российских компаний, которые точно сильно не потеряют от данной ситуации, а может быть даже заработают, — говорит эксперт. — У многих из них котировки сейчас значительно опустились. В долгий срок, с горизонтом в два-три года, акции каких-то компаний приобретать стоит. Но решение, чьи акции лучше брать, требует серьезных исследований, нужно просчитать варианты и понимать все риски, в том числе в долгосрочной перспективе. Например, сейчас очень растут акции различных ритейлеров, магазины получают хорошую прибыль, потому что люди массово идут запасаться продуктами. Но через несколько месяцев все может сильно измениться», — рассказал эксперт в интервью изданию URA.RU.

А что вы планируете делать со своими рублями в этой непростой ситуации? Если конечно они у вас есть...