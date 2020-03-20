Клерк.Ру

Каждый пятый, по подсчетам Сбербанка, отказался от налички

Сбербанк подсчитал число активных клиентов, которые полностью отказались от снятия наличных. По итогам января, по мнению банка, на безналичный расчет перешли 19,5 млн человек, что составляет более 20% от общего числа клиентов банка.

Самый безналичный регион России — Республика Саха (Якутия), где 28% от общего числа клиентов вообще не используют наличные средства. Далее с 25% идут Москва, Новый Уренгой (ЯНАО), Республика Дагестан. Закрывает топ-5 Салехард (ЯНАО) — 24%.

Треть всех безналичных покупок совершается в супермаркетах (30,1%). На втором месте — магазины одежды и обуви, магазины электроники и товаров для дома (по 7,5%).

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