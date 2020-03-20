Женщину в России будут судить за сплетни о коронавирусе. Она разослала сообщение знакомым в своем мессенджере

19 марта женщина была привлечена к административной ответственности по факту распространения недостоверной информации по статье КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

«Сотрудниками МВД по Татарстану установлено, что жительница Нижнекамска со своего мобильного устройства, используя мессенджер WhatsApp, записала голосовое сообщение и отправила нескольким своим знакомым, в котором утверждала, что в скором времени город Нижнекамск будет закрыт на карантин из-за коронавируса», – говорится в сообщении.

После того, как она узнала, что ее сообщение разослали в различные чаты и социальные сети, ей пришлось выступить с опровержением в эфире местного телевидения (источник РИА Новости).

Люди, будьте осторожны! Не нужно писать такие вещи никому. Карантин карантином, а за уровнем паники власти будут следить с особой тщательностью. И наказывать за ее малейшие проявления.