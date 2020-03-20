Дни открытых дверей в налоговых отменяются

Традиционные дни открытых дверей в налоговых инспекциях отменяются. Информация об этом появляется на региональных сайтах ФНС.

Каждый год во время декларационной кампании по НДФЛ налоговики проводят дни открытых дверей, чтобы помочь людям заполнить и сдать 3-НДФЛ. В этом году они должны были пройти 23-24 марта и 24-25 апреля. Однако в связи с коронавирусом их отменяют.

Налоговые органы рекомендуют оформлять налоговый вычет и подавать декларацию 3-НДФЛ в электронном виде через Личный кабинет налогоплательщика. Для пользователей этого сервиса доступно заполнение декларации онлайн в интерактивном режиме (без скачивания программы по заполнению) с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью, а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2019 года можно воспользоваться специальной программой «Декларация», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.