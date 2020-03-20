Клерк.Ру

ФНС предложила метод отсрочки по налогам. Но какой-то мутный

Заявления премьер-министра Михаила Мишустина об отсрочке по уплате налогов и взносов мы слышали на этой неделе неоднократно. Сначала речь шла о туристическом бизнесе и авиаперевозках, потом о малом и среднем бизнесе, а сегодня уже о культуре, искусстве и спорте.

Но как будут даны эти отсрочки, пока совершенно непонятно. Налоговый кодекс не позволяет вольно обращаться со сроками уплаты налогов и взносов. И правительство не имеет права их менять.

Интересная информация появилась на сайте ФНС 18 марта:

В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ налогоплательщики туристической и авиационной отраслей смогут уплатить налоги до 1 мая. Организации, работающие в этих сферах, смогут внести налоговые платежи позже, если это не повлечет нарушения предельных сроков, установленных статьями 46, 70 НК РФ.

Информацию о перечне таких организаций в ФНС России предоставят ответственные органы власти. Дополнительно обращаться в налоговые органы не потребуется.

Кроме того, налогоплательщики туристической и авиационной, а также иных пострадавших отраслей смогут заключить мировые соглашения в делах о банкротстве, либо получить отсрочку по ст. 64 НК РФ.

Статья 46 НК устанавливает сроки взыскания налогов и взносов, а статья 70 — сроки выставления требований. Судя по информации, налоговая просто собирается не принимать никаких мер по взысканию налогов до 1 мая.

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Но все мы знаем о «всесильной» программе ФНС, которая живет своей жизнью. Требования оттуда летят чуть ли не на следующий день после срока уплаты налогов. И даже незаконные требования вручную налоговикам отменять сложно. Автоматом же уходят блокировки счетов и документы на взыскания приставам.

Как вы думаете, сработает ли у ФНС такой метод или все-таки государство придумает что-то другое? Ждем ваши мнения в комментариях.

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