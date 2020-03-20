«Платон» могут временно остановить. Чтобы грузовики могли вовремя подвозить продукты

Российская система взимания платы с грузовиков «Платон» может быть временно отменена на фоне распространения коронавируса.

«Временная отмена „Платона“ заявлена как одна из мер, позволяющих упростить и снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости непродуктового сегмента. Сейчас эта мера, насколько я знаю, поддержана и должна быть реализована», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Призвана компенсировать вред, причиняемый большегрузами дорогам федерального значения. Собранные средства поступают в федеральный бюджет, откуда направляются на ремонт, содержание дорожного полотна и развитие транспортной инфраструктуры.

С 1 февраля 2020 года плата в систему выросла и сейчас составляет 2,04 рубля за один километр пути.

Сегодня же стало известно, что Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих товары первой необходимости.