Налоговики имеют право проводить контрольные закупки в рамках проверки ККТ

да, ствол нужен чтобы получить все остальное.
да и накоплений больше нет. это в 2012 или 2013 они хоть какие-то были, а сейчас еле-еле от зарпл...
"Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктур" Девушка, вах какой у вас конъюнк...
Можно.Но не везде. Например бюджетники.Например. (Требование Централизованной бухгалтерии МО)На н...
в варианте с налом есть шанс купить потом на эти деньги сникерс (что моя мама в то время и сделал...
Да ладно... Если приостановят - или возместят из бюджета Игорю Аркадьевичу недополученную прибыль...
Можно ЭДО использовать и не возится с бумагами, 21 век все таки)))...
На моей памяти государство кидало любителей копить наличку трижды. Кинуть в четвертый (и далее) ...
Внизу письма есть ссылка на отказ от подписки
Спасибо! пока достаточно )
Я даже не знаю, с чего Вам начать)))Это серия, поджанр космической фантастики. Пишут разные автор...
> по мешку гречки, риса и соли.и, на всякий случай, "ствол"....
> Вы так неувереныСкорее как в анекдоте (весь не цитирую):Случаи всякие бывают.......
На нормальных предприятиях работники занимаются своими делами. Механики оформляют акты, бухгалтер...
Ничего подобного, все билеты в Крым раскуплены... Ждем в страхе туристов уже сейчас, так как все ...
помню, было счастливое время когда у меня еще были лишние деняшки и я их копила. тогда в сбербанк...
Добрый день! Как прекратить рассылку "Утренний бухгалтер". ...
Странно... а вот Бабловед убежден, что укладка-строповка - самые бухгалтерские работы....
Макс, можете скинуть где прочитать эту всю историю. Я не знакома с этим, хочу почитать....
как прекратить рассылки "Утреннего бухгалтера"
Вы так неуверены в своей ориентации?))))))))
Гаджет нужен для работы - вотсап, почта, вайбер. Иначе, вполне обошелся бы и кнопочным.Карты - ну...
как удалить личный кабинет с вашего сайта
Ну я например бензин плачу и прочие мелочи. С одной стороны удобно, но вовсе не повод все деньги ...
конечно амеры, они уже там все приплясывают от радости на своих бензоколонках ...
> Мне проще карту А, я, когда получал у работодателя карту,( в приказном порядке "МИР"). ...
Дело привычки)))Мне проще карту или гаджет приложить...
наверное что то типа гомосексуалистов - никогда не угадаешь чем это обернётся. Блатную конторку б...
Это уже поздняя история)))Предтечи уничтожили сами себя! Допрыгались! Точка!...
Вот так разваливают дело Серебренникова...https://aftershock.news/?q=node/844357&full ...
поправлю автора, вернее дополню (это важно!!!), карантин может устанавливать не только работодате...
У меня посекундный тариф (если надо что-то обсудить есть стационарный). Телефон мой Samsung GT-E1...
Да хоть я. А вообще посмотрите кто говорит адекватные вещи на фоне идиотизма. Сейчас это Дерипаск...
вот такие действия по родственным связям и подталкивают бизнесменов к поиску всяких зицев ...
Коллекция серьезная у дамочки была. Сейчас уже ничего её не беспокоит, в тонкие миры попала. ...