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Налоговики имеют право проводить контрольные закупки в рамках проверки ККТ

Налоговая служба имеет право проверять выдачу чеков в месте реализации товаров (работ, услуг), несмотря на то, что ККТ у нас теперь онлайн. И делать она это может в том числе с помощью контрольной закупки.

Об этом написано в письме ФНС от 28.02.2020 № А79-9626/2019.

Неизвестному автору обращения налоговики рассказывают, на каком основании они имеют право проводить проверки ККТ и что делается это в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Минфина от 17.10.2011 № 132н.

Там же объясняется, почему на такие проверки не распространяется Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Пунктами 3 и 4 части 3.1 статьи 1 этого закона, определено, что его положения не применяются при осуществлении контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере и налоговом контроле.

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При этом контроль и надзор за соблюдением применения ККТ имеют финансовую и налоговую составляющую, в связи с чем соответствующие проверки можно отнести к контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. Эта позиция поддержана Генпрокуратурой письмами от 25.06.2009 № 73/3-133-2009 и от 24.11.2011 № 73/3-319-2011.

В письме есть интересная информация:

«...в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 13.02.2020 N ММ-П14-821 разработан проект федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации“ (в связи с интеграцией законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники в Налоговый кодекс Российской Федерации

Скорее всего речь идет об отмене деклараций по УСН. Налогоплательщикам, отказавшимся от самостоятельного расчета налога, считать налог по УСН с объектом «доходы» будут на основании данных онлайн-ККТ.

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