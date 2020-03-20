Налоговики имеют право проводить контрольные закупки в рамках проверки ККТ

Налоговая служба имеет право проверять выдачу чеков в месте реализации товаров (работ, услуг), несмотря на то, что ККТ у нас теперь онлайн. И делать она это может в том числе с помощью контрольной закупки.

Об этом написано в письме ФНС от 28.02.2020 № А79-9626/2019.

Неизвестному автору обращения налоговики рассказывают, на каком основании они имеют право проводить проверки ККТ и что делается это в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Минфина от 17.10.2011 № 132н.

Там же объясняется, почему на такие проверки не распространяется Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Пунктами 3 и 4 части 3.1 статьи 1 этого закона, определено, что его положения не применяются при осуществлении контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере и налоговом контроле.