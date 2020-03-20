ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке нажиться на чрезвычайной ситуации

ФАС требует от «Аэрофлота» устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты.

В сообщении ведомства указывается, что «Аэрофлот» занимает исключительное положение в сфере вывоза российских граждан из других стран во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что при наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна.

«Компенсация затрат авиакомпании на рейс без пассажиров „туда“ может быть обеспечена не за счет авиабилетов, а путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении», — указывает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Накануне «Аэрофлот» заявил, что сообщения во многих СМИ о завышении стоимости авиабилетов по направлениям, по которыми ограничено авиасообщение, недостоверными.

Однако пассажиры, пытающиеся вернутся в Россию, назвали тарифы на билеты «неподъемными».