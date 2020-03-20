ЦБ не стал менять ключевую ставку из-за обвала рубля. Она по-прежнему 6%

Совет директоров на заседании 20 марта сохранил ставку на уровне 6%. Одна из причин — возросшая неопределенность на фоне замедления роста мировой экономики.

Совет директоров на заседании 20 марта сохранил ставку на уровне 6%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике», — считает Совет директоров.

Сегодня же ЦБ опубликовал меры по поддержке клиентов банков, да и самих банков. Так, например, кредитным организациям рекомендовано реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы людям, заболевшим коронавирусом.

Вот как менялась ставка с 2013 года: