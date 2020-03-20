Число заразившихся в России 243. Плюс 54 за сутки, 12 вылечились

Динамика прироста заболевших остается примерно одинаковой. Информация с сайта оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции «Стопкоронавирус.рф».

По состоянию на 20 марта коронавирус COVID-19 выявлен у 253 человек. За сутки число инфицированных выросло на 54.

Новые случаи заражения выявлены в девяти регионах РФ: Москва — 33, Республика Саха (Якутия) — шесть, Санкт-Петербург — четыре, Самарская область — четыре, Кировская область — два, Новосибирская область — два, Московская область — один, Ульяновская область —один, Тюменская область — один.

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