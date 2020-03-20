Клерк.Ру

Что из-за вируса делают правительства и компании. Бесконтактная оплата и доставка, льготы по налогам. А еще?

Собрано далеко не все, но некоторые моменты действительно достойны уважения. И хорошее есть не только в одной стране, многие стараются внести вклад в борьбу с напастью.  

Итак, что кто делает. 

Правда, уже есть мнения, что эта отсрочка в итоге еще аукнется. Платить-то придется в любом случае, и неочень понятно, как быть с зачетом взносов в УСН.

  • Нью-Йоркская фондовая биржа решила временно проводить торги только в электронном режиме с 23 марта.Залы биржи в Нью-Йорке и Сан-Франциско будут закрыты.
В Китае судебные заседания вовсю проводят в онлайне. У нас рекомендуют проводить суды только в самом крайнем случае. А так, до 10 апреля приостановлено.  

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  • «Студия Артемия Лебедева» разработала айдентику пандемии коронавируса Covid-19: и открыла предзаказ на стикеры, держатели для смартфона и футболки.
Корпоративный стиль в виде пандемии? И это будут покупать? Хотя, почему бы и нет.

  • «ВКонтакте» и «Одноклассники» устроили акцию на музыкальные подписки, рассказали представители соцсетей. Пользователи «ВКонтакте» смогут подключить трёхмесячную подписку за 1 рубль, а пользователи «Одноклассников» при оформлении подписки на музыку на всех платформах в течение трёх месяцев будут получать за неё 100% кэшбэк в виде «ОКов» — виртуальной валюты соцсети.
Тоже хорошо, сидеть дома на карантине, так хоть с музыкой.

  • Из-за отмены многих рейсов «Аэроэкспресс» решила продлить срок действия всех билетов, приобретенных с 1 февраля, до 31 декабря 2020 года, сообщила компания клиентам. Также «Аэроэкспресс» разрешил сдать билеты с возвращением их полной стоимости.
Учитывая что билеты на этот поезд отнюдь не как на электричку до Химок, новость очень хорошая.

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  • Сервис экспресс-доставки еды «Кухня на районе» запустил бесконтактную доставку — курьер оставит заказ у двери.
Так и хотелось написать «а живущий на пожарной лестнице бомж Вася чихнет в нее и потребует отдать ему». Но вообще, вполне правильный подход. Главное, успеть быстрее соседей.

  • Такие же услуги предложили Lamoda в России и сеть зоомагазинов Petshop.ru, рассказали в компаниях.
А если вещи не подошли? Скинуть их курьеру с балкона?

  • Delivery Club отказался от наличной оплаты заказов, которые выполняют курьеры собственной логистической службы. Переход на онлайн-оплату упростит передачу заказа и минимизирует взаимодействие клиентов и курьеров, пояснили в компании.
А вот в универсаме «Верный» в одном из районов Москвы вчера принимали только наличные. Карточки у них не принимались.

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  • «Яндекс.Еда» уже отказалась от оплаты наличными: в качестве основных способов оплаты на сайте указаны банковская карта и приложения Apple Pay.
Безналичная оплата хороша не только этим. Она немного, но снижает инфляцию.

  • Круглосуточные магазины Metro в Москве и Московской области с 19 марта изменят график работы: они будут закрываться на ночной технический перерыв с 00:00 до 06:00.
Как сообщил один знакомый, недавно ездивший в Metro, — «все смели».

  • Сотрудники Starbucks потребовали от руководства закрытия всех кофеен в США на время карантина. Несмотря на то что компания усилила меры профилактики и перешла на одноразовую посуду, работники не хотят рисковать.
Брали бы пример с «Кухни на районе», с бесконтактной передачей.

  • «Система-Биотех» («дочка» АФК «Система») разработала экспресс-тест на наличие коронавируса и подаст заявку в Роспотребнадзор. Точность теста составляет 90–95%, а узнать результат можно будет за два часа. Сделать тест можно будет в государственных и частных клиниках, уточнили в АФК.
Еще лучше было бы дать их в свободную продажу, как с тест-полосками для диабетиков. Не все, наверное, готовы идти в клинику и подвергать себя риску заразиться, только чтобы провериться.

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  • Unilever предложила властям Москвы и Санкт-Петербурга безвозмездно предоставить необходимое количество дезинфицирующего средства Domestos для опорных инфекционных больниц. Компания направила письмо и в Роспотребнадзор.
Вот они точно молодцы!

  • Компании inDriver, MyTona и Арсен Томский передадут по 15 млн рублей больницам Якутска и районам Якутии для покупки дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких и дистанционных термометров.
Ну что тут сказать, помогают чем могут, это здорово!

  • Илон Маск заявил о готовности Tesla начать производство аппаратов для искусственной вентиляции лёгких в случае такой необходимости. В США из-за вспышки коронавируса не хватает медицинского оборудования, и власти начали обращаться за помощью к бизнесу.
Так там все оборудование бизнес поставляет. А то, что Tesla справится — это без сомнений. Одна из самых высокотехнологичных компаний в мире. Уж если ракеты сажать учатся.

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  • «Яндекс», Mail.ru Group, РФПИ и РСПП создают альянс для борьбы с коронавирусом. Основная задача — тестирование россиян и обеспечение промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий. Партнёрами альянса станут клиники и сети лабораторий.
  • «AliExpress Россия» обнулит комиссию для российских продавцов, которые зарегистрируются на маркетплейсе после 31 марта 2020 года, сообщили в компании. Мера будет действовать в течение полугода после выхода на маркетплейс на первые 100 заказов. Сейчас комиссия составляет 5-8% в зависимости от категории товара (источник vc.ru).
Как видим, все что-то делают, все стараются помочь. Все-таки общая беда человечества, как ни прискорбно.

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