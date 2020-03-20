Что из-за вируса делают правительства и компании. Бесконтактная оплата и доставка, льготы по налогам. А еще?

Старый ворчун Ну, на сникерс-то они те могут и на счете денег оставить. И, может быть, даже на два.... Каждый пятый, по подсчетам Сбербанка, отказался от налички

VikaV2193 По моему это перерасперелить и на директора можно, пусть первичку вносит и вообще... )... Бухгалтеры уходят на удаленку. Как работать вне офиса?

Над.К А можно узнать, кто будет работать вместо болящего бухгалтера, если он один в фирме? Или вы слабо... Бухгалтеры уходят на удаленку. Как работать вне офиса?

ДмитрийW ну давай, предложи что делать с акциями "Роснефти"? Как сохранить рублевые сбережения в кризис

Manul666 Отпуска и больничные не предполагают работ в принципе, ни по удаленке ни в офисе. Не надо все в о... Бухгалтеры уходят на удаленку. Как работать вне офиса?

sun-sun-violett да и накоплений больше нет. это в 2012 или 2013 они хоть какие-то были, а сейчас еле-еле от зарпл... Каждый пятый, по подсчетам Сбербанка, отказался от налички

sun-sun-violett в варианте с налом есть шанс купить потом на эти деньги сникерс (что моя мама в то время и сделал... Каждый пятый, по подсчетам Сбербанка, отказался от налички

kir13sid Можно ЭДО использовать и не возится с бумагами, 21 век все таки)))... Бухгалтеры уходят на удаленку. Как работать вне офиса?

Старый ворчун На моей памяти государство кидало любителей копить наличку трижды. Кинуть в четвертый (и далее) ... Каждый пятый, по подсчетам Сбербанка, отказался от налички

Над.К Внизу письма есть ссылка на отказ от подписки Редакция

ZloiBuhgalter > по мешку гречки, риса и соли.и, на всякий случай, "ствол".... Как сохранить рублевые сбережения в кризис

ZloiBuhgalter > Вы так неувереныСкорее как в анекдоте (весь не цитирую):Случаи всякие бывают....... Как сохранить рублевые сбережения в кризис

Buh Lo Ничего подобного, все билеты в Крым раскуплены... Ждем в страхе туристов уже сейчас, так как все ... Коронавирус. Что надо знать на сегодня