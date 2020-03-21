Из-за короновируса «Гарант» открыл бесплатный доступ к 1 млн документов. Скорее всего, это рекламный трюк

В связи с угрозой коронавируса компания «Гарант» до 30 апреля 2020 года открыла доступ к 1 млн документов. Об этом сообщается на сайте компании. Редакция «Клерка» попыталась воспользоваться этим предложением, но у нас не получилось.

Текст объявления: На сайте ivo.garant.ru, любой специалист получит целую библиотеку знаний. Открыт доступ к правовым актам федерального уровня: кодексам, законам, указам, постановлениям, приказам, а также разъяснительным письмам; организационным и индивидуальным правовым актам, судебной практике. Также доступны уникальные материалы — Энциклопедии решений, в которых содержатся ответы на вопросы, касающиеся организации деятельности юридических лиц, регулирования трудовых отношений и других хозяйственных ситуаций...

Чтобы воспользоваться предложением, нужно заполнить заявку. Оставить свои ФИО, телефон, указать регион и должность. Скорее всего, это обычная попытка сбора контактов для последующей работы. Проверить, к сожалению, не получилось — в форме для сбора контактов ошибка.

Что это: хайп на короновирусе? Будьте аккуратны и внимательны в такое непростое время. Будем рады, если коллеги нас поправят.