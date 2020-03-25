Вычет на проценты по ипотеке можно получить, даже если до 2014 заявлялся вычет по жилью

По нормам НК, действовавшим до 2014 года, получить имущественный вычет можно было только по одной квартире и по процентам на ее приобретение.

В 2014 года правила изменились, но действуют они только для жилья, приобретенного после 01.01.2014.

Минфин в письме от 27.02.2020 № 03-04-05/14184 рассмотрел ситуацию, когда квартира была приобретена до 2014 года и по ней получен имущественный вычет. Однако вычет по ипотечным процентам в связи с покупкой этой квартиры, не заявлялся. Позже гражданин купил другое жилье в ипотеку и хотел бы получить вычет по процентам.

Это можно, ответил Минфин.

Если налогоплательщиком расходы на погашение процентов по целевому займу (кредиту) не заявлялись в состав имущественного налогового вычета в отношении жилья, приобретенного до 2014 года, то он вправе претендовать на получение такого имущественного налогового вычета в отношении жилья, приобретенного после 1 января 2014 года.