Клерк.Ру

Для пожилых вводят платную самоизоляцию с 26 марта. Больничный привезут на дом, но лучше уехать на дачу

Фото Татьяны Зубковой, ИА «Клерк.Ру»
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Собянин призывает пожилых людей в возрасте от 65 лет, а также людей с рядом диагнозов воздержаться выходить их дома, а по возможности уехать на дачу. И выделяет по 4000 рублей для тех кто в самоизоляции.

Указ мэра Москвы от 23 марта 2020 года № 26-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» (есть в прикрепленном файле) содержит следующие нововведения:

Во-первых, предписывается выделить разовую социальную помощь для граждан в самоизоляции:
  • в размере 2 000 рублей после начала режима самоизоляции;
  • в размере 2 000 рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.
Итого, по 4000 рублей за три недели вынужденного сидения дома.
Во-вторых, С 26 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г.:

5.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве.

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  • Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый).
  • Астма, и другие проблемы с органами дыхания.
  • Болезнь системы кровообращения.
  • Наличие трансплантированных органов и тканей.
  • Хроническая болезнь почек 3-5 стадии.
  • Раковые заболевания.
На дачу, конечно, неплохо — но вот скорая не на каждую дачу проедет. Поэтому, лучше дома сидеть.

В третьих, чтобы получить больничный лист, следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и его доставят на дом.

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