Для пожилых вводят платную самоизоляцию с 26 марта. Больничный привезут на дом, но лучше уехать на дачу

Собянин призывает пожилых людей в возрасте от 65 лет, а также людей с рядом диагнозов воздержаться выходить их дома, а по возможности уехать на дачу. И выделяет по 4000 рублей для тех кто в самоизоляции.
Указ мэра Москвы от 23 марта 2020 года № 26-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» (есть в прикрепленном файле) содержит следующие нововведения:
Во-первых, предписывается выделить разовую социальную помощь для граждан в самоизоляции:
- в размере 2 000 рублей после начала режима самоизоляции;
- в размере 2 000 рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.
Итого, по 4000 рублей за три недели вынужденного сидения дома.Во-вторых, С 26 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г.:
5.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве.
- Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый).
- Астма, и другие проблемы с органами дыхания.
- Болезнь системы кровообращения.
- Наличие трансплантированных органов и тканей.
- Хроническая болезнь почек 3-5 стадии.
- Раковые заболевания.
В третьих, чтобы получить больничный лист, следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и его доставят на дом.