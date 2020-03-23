Для пожилых вводят платную самоизоляцию с 26 марта. Больничный привезут на дом, но лучше уехать на дачу

Указ мэра Москвы от 23 марта 2020 года № 26-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ"

Указ мэра Москвы от 23 марта 2020 года № 26-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ" 3524 Кб , 27 загрузок

Собянин призывает пожилых людей в возрасте от 65 лет, а также людей с рядом диагнозов воздержаться выходить их дома, а по возможности уехать на дачу. И выделяет по 4000 рублей для тех кто в самоизоляции.

Указ мэра Москвы от 23 марта 2020 года № 26-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» (есть в прикрепленном файле) содержит следующие нововведения:

Во-первых, предписывается выделить разовую социальную помощь для граждан в самоизоляции:

в размере 2 000 рублей после начала режима самоизоляции;

в размере 2 000 рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.

Итого, по 4000 рублей за три недели вынужденного сидения дома.

, С 26 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г.:

5.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

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Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве.

Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый).

Астма, и другие проблемы с органами дыхания.

Болезнь системы кровообращения.

Наличие трансплантированных органов и тканей.

Хроническая болезнь почек 3-5 стадии.

Раковые заболевания.

На дачу, конечно, неплохо — но вот скорая не на каждую дачу проедет. Поэтому, лучше дома сидеть.

В третьих, чтобы получить больничный лист, следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и его доставят на дом.