Бухгалтеры тоже люди и боятся коронавируса

Тема коронавируса остается главной темой уже вторую неделю. Не обошла она и «Красный уголок бухгалтера» в Фейсбуке. Обсуждают разные проблемы, но одна ветка привлекла особое внимание публики.

Из Таиланда возвращается председатель гаражного кооператива. Отчетность не сдана и даже не сделана, а сроки уже поджимают. При этом электронный документооборот в ГСК не используется — взносы платятся нерегулярно и денег попросту нет. Даже отчетность делает бухгалтер за копейки, потому что платить ему нечем.

И вот этот бухгалтер пишет, что не хочет встречаться с председателем, потому что боится коронавируса. А вдруг? Но чтобы сделать отчетность нужно взять у него документы, а потом эту отчетность ему отдать. Что же советуют коллеги?

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Прежде всего, сделать председателю ЭЦП, а документы пусть отсканирует и отправит по электронке. Правда, те, кто это советуют явно не читали о том, что денег у кооператива нет, а платить за свой счет руководитель не хочет.

Но есть и другие советы:

«Экспресс доставка платной почтовой службой» «Есть курьерские службы, например, почта России экспресс» «Ваша задача подготовить ему отчётность и отправить ему в электронном виде. Его задача — сдать. Сделайте ему отчёты и отправьте по электронке на подпись. Далее он справится и вас не касается,можно ли ему с курьером встречаться и кто там согласится на почту сходить»

Многие осуждают председателя:

«Он улетел 10 дней назад, он же знал, что по любому ситуация в стране накалена и что вероятность карантина 99% будет. О чем он раньше думал?» «На Тай деньги есть, а за работу платить нет?»

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Досталось и автору темы. За паникерство:

«Я на карантине, прилетела из Вьетнама. Выходить на улицу нельзя, но доставку вызвать могу. Просто нужно снизить количество контактов, чтобы быстрее их потом найти в случае чего. Вы считаете всех прилетевших заразными?»