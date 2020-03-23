У Центробанка изменился дизайн сайта

Центробанк запустил новую версию своего сайта. Это произошло в субботу, 21 марта, сообщается на сайте регулятора. В новой версии все страницы сайта адаптивны под разные разрешения экранов.

Изменения коснулись только дизайна интерфейса. Все сервисы и подсистемы сайта функционируют в привычном режиме.

На сайте теперь внедрена интуитивно понятная навигация, каждое из направлений деятельности ЦБ РФ представлено отдельным разделом. Все разделы сайта организованы согласно единым стандартам представления информации. Поясняющие материалы в каждом разделе изложены в доступной форме, сопровождаются инфографикой, а также ссылками на полезные статьи и видеоролики для потребителей финансовых услуг.

Старая версия сайта размещена на old.cbr.ru, ее обновление будет продолжаться до 18:00 27 марта 2020 года, после чего она останется доступна как архив.