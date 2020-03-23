Ответственность за нарушение карантина ужесточат

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с Мишустиным меры по ужесточению наказания за нарушения карантина.

«Я хотела бы обратиться к вам за ускорением тех поручений, которые были вами уже даны по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина» — сказала Попова на совещании с Мишустиным.

Ранее в Минздраве сообщили, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до года. Если это привело к массовому заражению людей или гибели человека — возможно лишение свободы на срок до пяти лет (Источник РИА Новости).

Информацию о распространении инфекции можно узнать на сайте «Стопкоронавирус.рф».