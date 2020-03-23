Цб установил курсы на завтра. Доллар и евро опять растут

Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 руб. (+2,8372 к сегодняшнему курсу). Официальный курс евро — 86,705 руб. (+2,5498).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 2,7079 рубля, составив 83,5021 рубля.

Падение курса рубля было ожидаемым на фоне очередного снижения цен на нефть. В понедельник сорт марки Brent, от которого рассчитывается стоимость российской марки Urals, подешевел на 2,5 процента, до 26,3 доллара за баррель.