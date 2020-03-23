Активность коронавируса спадет в мае. Так считают в Минздраве

Активность коронавируса должна пойти на спад в апреле-мае из-за смены сезона. Хотя некоторые исследователи предполагают сроки до двух лет.

Такой прогноз дал завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико 23 марта.

«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона, в любом случае. В апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть» (материал ТАСС).

«На сегодняшний день заболеванием охвачена 171 страна, погибли 14 706 человек и зафиксировано почти 340 тыс. случаев заболеваний. Летальность, если посчитать, 4,3%. В среднем это немного выше, чем принято для этой инфекции», — отметил Брико, допустив, что не все летальные исходы подсчитаны. По его прогнозам, вакцина от COVID-19 будет создана к концу 2020 — началу 2021 года.

Мишустин поручил разработать систему слежения за людьми, контактировавшии с заболевшими.