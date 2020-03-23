Полиция установит камеры, фиксирующие разговоры водителей по мобильнику

ГИБДД начнет устанавливать камеры, фиксирующие использование водителем мобильного телефона за рулем.

О планах полиции сообщил «Коммерсанту» заместитель начальника ГИБДД Александр Быков.

Используемое программное обеспечение работает на основе нейросети, которая сможет определять, держит ли водитель телефон у уха, а также пристегнут ли он. В случае регистрации нарушения автовладелец получит штраф по электронной почте.

Если за рулем в момент нарушения находился не собственник, он сможет в рамках обжалования переписать постановление на водителя.

После всех этапов испытаний программу протестируют в Москве. Как отметил Быков, массовое внедрение нововведения пока не планируется.