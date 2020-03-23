Полиция установит камеры, фиксирующие разговоры водителей по мобильнику

ГИБДД начнет устанавливать камеры, фиксирующие использование водителем мобильного телефона за рулем.
О планах полиции сообщил «Коммерсанту» заместитель начальника ГИБДД Александр Быков.
Используемое программное обеспечение работает на основе нейросети, которая сможет определять, держит ли водитель телефон у уха, а также пристегнут ли он. В случае регистрации нарушения автовладелец получит штраф по электронной почте.
Если за рулем в момент нарушения находился не собственник, он сможет в рамках обжалования переписать постановление на водителя.
После всех этапов испытаний программу протестируют в Москве. Как отметил Быков, массовое внедрение нововведения пока не планируется.
В России запрет на пользование телефоном за рулем без использования hands-free введен в ПДД в 2001 году, с 2013-го за нарушение действует штраф 1,5 тыс. руб. В 2018 году за этот вид нарушений было наказано 81,5 тыс. водителей, в 2019 году — более 84,8 тыс.