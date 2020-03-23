Банки готовы помочь клиентам, пострадавшим от пандемии

Банки начали анонсировать меры поддержки для заемщиков, которых затронула эпидемия коронавируса и связанный с ней карантин.

Такую рекомендацию поднадзорным дал ЦБ, пишет «Коммерсантъ». В частности, упоминалась реструктуризация задолженности, отказ от начисления пеней и штрафов по кредитам и займам. Что же предложат банки?

ВТБ даст отсрочку платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев.

Сбербанк обещает ипотечные каникулы или реструктуризацию задолженности, если ситуация у клиента будет развиваться неблагоприятно, например в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства,

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Промсвязьбанк предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы на срок до двух месяцев.

В МКБ сообщили, что разработали ряд мер, направленных на помощь клиентам в связи с эпидемиологической ситуацией. Речь идет о переносе даты платежа, отмене штрафов для клиентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, также банк будет «рассматривать в индивидуальном порядке обращения клиентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации».

Альфа-банк планирует ввести «кредитные каникулы для клиентов, утративших возможность погашать кредиты из-за коронавируса».

«Банк работает с заемщиками в стандартном режиме, согласно рекомендациям ЦБ, все случаи будут рассмотрены индивидуально»,— сообщили в пресс-службе банка«Санкт-Петербург».

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«Росбанк будет индивидуально рассматривать каждое обращение в случае соответствующего запроса от клиента»,— говорит директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами банка Екатерина Алиева. В Совкомбанке также будут придерживаться рекомендаций ЦБ РФ.

Абсолют-банк принял решение отменить для клиентов комиссию за переводы в Системе быстрых платежей.