Собираетесь в банк? Проверьте режим работы отделения

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения коронавируса.

Решение об этом уже приняли ВТБ, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, сообщает РБК.

ВТБ готов временно изменить режим работы части отделений в тех регионах, где фиксируется рост инфекции. В офисах сформированы взаимозаменяемые группы сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу с клиентами. Посетителей просят во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров.

Райффайзенбанк вводит для сотрудников отделений график работы непересекающимися сменами, из-за этого сокращается время работы отделений, а также временно приостанавливается работа части из них.

ЮниКредит Банк также вводит посменную работу и меняет режим работы филиалов и дополнительных офисов, его можно уточнить на сайте банка. Клиентам рекомендовано заходить в офис по одному, а также соблюдать расстояние не менее полутора метров как между клиентом и сотрудником, так и между клиентами в операционном зале.

А вот вся сеть офисов Сбербанка работает в штатном режиме, сообщило руководство банка. Также без изменений работают Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, МКБ, Росбанк, Банк Хоум Кредит и Почта Банк. Решение о закрытии может быть принято, если будут специальные предписания городских властей, пояснил представитель Альфа-банка.