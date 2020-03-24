Наказание за нарушения карантина ужесточат и очень скоро

Глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусной инфекции. Список поручений опубликован на сайте Кабмина.

Подготовить документы должны будут Минюст, МВД и Минэкономразвития. Ужесточение коснется как граждан, так и юридических лиц. Срок выполнения указания — до 25 марта.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила Мишустина ускорить принятие мер по усилению ответственности за нарушение карантина.

Кроме того, Минздрав и Роспотребнадзор должны утвердить инструкции и методические указания по работе с населением для информирования о симптомах, профилактики, мерах и действиях, которые нужно предпринимать в социальных учреждениях и на предприятиях в ситуациях, связанных с распространением коронавируса. Срок исполнения — 25 марта.