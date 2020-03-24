Размер уставного фонда унитарных предприятий отвяжут от МРОТ

Понятие МРОТ оставят только для зарплат и пособий, а в остальных случаях это понятие использовать не будут.

Соответствующий законопроект № 927644-7, подготовленный Правительством, внесен в Госдуму.

Так, в частности, предлагается взамен используемого в настоящее время принципа исчисления сборов и штрафов, основанного на МРОТ, исчислять штрафы и сборы, предусмотренные Уставом ж/д транспорта, исходя из базового размера исчисления сборов и штрафов, равного 100 рублям.

Упоминание о МРОТ также убирают из Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Там он используется в целях определения минимального размера уставного фонда унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения (5 тыс. МРОТ для ГУП и 1 тыс. МРОТ для МУП).

Минимальный уставный фонд будет в абсолютных величинах — 500 тыс. руб. для ГУП и 100 тыс. руб. для МУП.

Напомним, согласно статье 3 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Применение МРОТ для других целей не допускается.