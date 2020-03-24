ФСБ задержала группу хакеров за продажу данных банковских карт

ФСБ сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.

Злоумышленники получали доступ к данным через взлом учетных записей пользователей и платежных систем, сообщает пресс-служба ведомства. Они создали более 90 магазинов, через которые и продавали полученные данные.

Задержания произошли сразу в нескольких регионах по 62 адресам: в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе, Северной Осетии, Калужской, Псковской, Самарской Московской, Ленинградской и Тамбовской областях.

В ходе обысков сотрудникам ФСБ и следственного департамента МВД изъято более $1 млн, 3 млн руб., наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

Кроме того, были обнаружены поддельные служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, а также серверное оборудование.

25 задержанным предъявили обвинения по статье Уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей, они заключены под стражу. Среди задержанных есть граждане Украины и Литвы.