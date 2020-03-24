Работников из проблемных предприятий могут перевести на общественные работы

Минтруд подготовил проект с мерами поддержки в области труда и занятости на фоне эпидемии.

Министерство предлагает прежде всего обеспечить временную занятость работников компаний, которые снизили объемы производства и работ. Эта мера позволит сотрудникам сохранить возможность заработка, который должен выплачиваться на уровне не менее МРОТ.

Максимальный период занятости на временных работах на предприятии — не более 9 месяцев.

Если на предприятии не осталось функциональных задач, которые могли бы решаться в рамках временной занятости, Минтруд предлагает организовать для их персонала общественные работы, которые также должны оплачиваться, пишет РБК.

Такие работы предполагается организовывать так, чтобы не создавать угрозу распространения коронавируса — в форме дистанционной занятости, на открытом воздухе или в изолированных рабочих помещениях. Максимальный период занятости на временных общественных работах не должен превышать полгода.