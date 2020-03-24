Сергей Шнуров: работодателям сейчас не позавидуешь

Сильнее всего коронавирус (точнее, меры борьбы с ним) ударили именно по малому бизнесу, отметил член Партии Роста Сергей Шнуров.

«Малый бизнес — это непосредственный контакт с потребителем. У него нет возможности работать „на склад“, про запас, нет долгосрочной финансовой подушки безопасности. И есть сотрудники, которым работодатели каждый день смотрят прямо в глаза. Мелкий работодатель и его коллектив — в буквальном смысле в одной лодке. Никто не хочет закрываться, никто не хочет распускать коллективы, но жизнь толкает к этому. И тем важнее необходимость срочных, масштабных, я бы сказал, сверхординарных мер поддержки от государства. Потери неизбежны, и лучше обойтись только финансовыми потерями, не усугубляя социальных проблем.

А, если говорить о том, насколько сложно и ответственно сейчас быть работодателем, то я бы ответил, что именно сейчас я никому бы не пожелал этой ноши» — заявил он.