Мишустин поручил проверить рост цен за мобильную связь

Мишустин поручил до 25 марта ФАС и Минкомсвязи проверить рост цен на мобильную связь в условиях удаленной работы людей из-за распространения инфекции.

Это поручение было озвучено по результатам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удалённые) формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации. Срок – 25 марта 2020 года» (источник сайт Правительства).

По состоянию на 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заражения, 22 человека выздоровело.