Собянин сказал, что никто не знает реальной картины по коронавирусу. Нас готовят к другим цифрам?

В ходе совещания у президента Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу никто не знает.

Он не исключил, что нужно дать поручение руководителю администрации президента Антону Вайно, «чтобы он дал полпредам поручение», чтобы вместе «навалились на эту историю и начали жёстко контролировать».

«Потому что не все регионы понимают. Он видит — ну один у него заболел. Но дело в том, что объём тестирования очень низкий и реальной картины и в мире никто не знает», — сказал он (источник сайт Президента РФ).

Достаточно серьезное заявление для руководителя такого уровня. Людей начинают готовить к другим цифрам?

По официальным данным, на данный момент в России 495 случаев заражения, 22 человека вылечились. Смертей именно от коронавируса не было, но было два умерших с подозрением на диагноз. Умерли они от другого.