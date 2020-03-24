Бизнес спортивной индустрии хочет кредиты 0% на год. От государства

Кредиты 0% от государства на год, 120 дней аренды без расторжения и платы, налоговые каникулы на тот же срок. Представители малого и среднего бизнеса в спортиндустрии написали письмо Мишустину.

Малый и средний бизнес в области физической культуры и спорта, фитнеса и массовых спортивных мероприятий направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с 13 предложениями о мерах поддержки в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной коронавирусом нового типа (источник ТАСС).

В частности, бизнес просит у государства кредиты под 0% сроком на год.

А также, представители бизнеса просят предоставить на 120 дней налоговые и арендные каникулы, установить мораторий на расторжение договоров аренды на тот же срок, признать на федеральном уровне все принятые ограничительные меры обстоятельствами непреодолимой силы.

А еще, ипотечные, кредитные и налоговые каникулы на 120 дней для физических лиц, которые являются работниками отрасли, ввести мораторий на инициирование и введение процедур банкротства на 2020 год, кроме случаев инициирования самим должником.

С учетом того, что в Москве работа фитнес-центров и бассейнов полностью остановлена, а народу там занято предостаточно, просьбы не безосновательны.