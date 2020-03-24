7,9 миллионов выделят власти Москвы на компенсации пожилым и людям с хроническими заболеваниями

Президиум правительства Москвы решил выделить 7,6 млрд рублей из резервного фонда на разовые выплаты пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями компенсаций за издержки при самоизоляции. Получат их около 1,9 млн человек.
На «Клерке» ранее писали, что под обязательную изоляцию попадают почти 2 миллиона человек в Москве.
Выплаты разовые, составляют 2000 рублей вначале, и потом еще 2000 рублей, если режим не нарушали.
Деньги перечислят на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, компенсации принесут на дом.
Гражданам с хроническими заболеваниями независимо от возраста, находящимся на самоизоляции, для оформления выплаты необходимо позвонить по телефону: 8 (495) 870-45-09, зарегистрировать заявку и указать реквизиты счета.