7,9 миллионов выделят власти Москвы на компенсации пожилым и людям с хроническими заболеваниями

Президиум правительства Москвы решил выделить 7,6 млрд рублей из резервного фонда на разовые выплаты пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями компенсаций за издержки при самоизоляции. Получат их около 1,9 млн человек.

На «Клерке» ранее писали, что под обязательную изоляцию попадают почти 2 миллиона человек в Москве.

Выплаты разовые, составляют 2000 рублей вначале, и потом еще 2000 рублей, если режим не нарушали.

Деньги перечислят на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, компенсации принесут на дом.