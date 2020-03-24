Почти два миллиона людей в Москве попадают под обязательную самоизоляцию

В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет.

1 миллион 800 тысяч — не в каждом городе-миллионнике столь жителей всего. Официально в Москве по состоянию на 2020 год проживает 12 692 466 человек. По факту, скорее всего, больше.

Вчера было предписано людям старше 65 лет и больных хроническими заболеаниями не выходить из дома. Была выделена единовременная помощь в 2000 рублей, и плюс еще 2000 если не будет нарушений режима.

В Минздраве считают, что активность коронавируса спадет в мае.

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