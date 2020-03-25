Предлагают освободить людей от платежей по ЖКХ. На время эпидемии

Депутат Госдумы предлагает временно освободить россиян от платежей по ЖКХ. Пока не пройдет эпидемия.
Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации» — пишет депутат Власов (источник РИА Новости).
Правда, это даже не законопроект. Это просто предложение отдельного депутата. В последнее время их много.
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