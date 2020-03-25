Получить имущественный вычет на садовый дом, купленный до 2019 года, нельзя

Вычеты по НДФЛ при покупке или строительстве жилых строений, расположенных на садовых участках, предоставляются, если они приобретены после 1 января 2019 года.
Расположенные на садовых участках здания признаются «жилыми домами», если сведения о них были внесены в Единый государственный реестр недвижимости с назначением «жилое», «жилое строение».
При этом замена ранее выданных документов или внесение изменений в такие документы, записи ЕГРН в части наименований указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться по желанию их владельцев.
С 1 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». До этой даты дачные и садовые дома не могли быть признаны жилыми.
Таким образом, налогоплательщики вправе претендовать на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса, в отношении таких объектов недвижимого имущества только в случае их приобретения, начиная с 1 января 2019 года.
Такое разъяснение приводится на сайте Управления ФНС Республики Мордовия.
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