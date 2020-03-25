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Установлен прожиточный минимум за 4 квартал 2019 года. Он ниже, чем за 3 квартал

В четвертом квартале 2019 года жить стало лучше, посчитали в Минтруде и уменьшили прожиточный минимум.

Приказом от 20.02.2020 № 72н утвержден прожиточный минимум за последний квартал прошлого года:

  • в целом по России на душу населения — 10 609 рублей;
  • для трудоспособного населения — 11 510 рублей;
  • пенсионеров — 8 788 рублей;
  • детей — 10383 рубля.

Таким образом, минимум снизился, по сравнению с третьим кварталом 2019 года: на душу населения на 403 рубля; у трудоспособного населения на 432 рубля; у пенсионеров на 302 рубля; у детей на 455 рублей.

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